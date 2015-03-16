Порошенко дал украинское гражданство первому заместителю Абромавичуса

Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе предоставил украинское гражданство первому заместителю министра экономического развития и торговли Украины Александру Боровику.

Об этом Боровик сообщил на своей странице в Facebook.

«Президент предоставил мне украинское гражданство в начале этой недели, и украинское правительство пригласило меня стать первым заместителем Айвараса Абромавичуса, министра экономики», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины назначил Руслана Коржа и Максима Нефедова заместителями министра экономического развития и торговли.

Справка УНИАН. Александр Боровик родился во Львове, закончил юридический факультет Гарвардского университета, где также работал редактором Гарвардского журнала международного права (Harvard International Law Journal). До переезда в Лондон в марте 2014 года Боровик был главным юристом по работе с государственным сектором в компании Microsoft в городе Сиэтле (США), где возглавлял переговорный процесс компании с несколькими национальными правительствами, ООН, НАТО, Европейской комиссией, Европейским агентством по сетевой и информационной безопасности, Европейским экологическим агентством, Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями.

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В последнее время работал главным юрисконсультом по странам Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) в лондонском офисе американской компании Akamai Technologies.