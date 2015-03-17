Участникам госзакупок будут объяснять причину отказа
Кабинет министров Украины планирует в мае 2015 года рассмотреть подготовленный Министерством экономического развития и торговли законопроект, обязывающий заказчиков государственных закупок объяснять отказы заявителям (участникам конкурса).
Соответствующее положение закреплено в плане имплементации актов законодательства Еропейского Союза, опубликованном на сайте Минэкономразвития.
Согласно плану, законопроект будет предусматривать обязательное разъяснение заявителям, которые не получили контракт, оснований соответствующего решения заказчика с достаточным уровнем детализации.
При этом целью данной нормы является контроль правомерности принятых решений.
В плане имплементации также отмечается, что утверждение данной нормы представляет собой последнее законодательное изменение в рамках гармонизации системы госзакупок с директивами ЕС.
В то же время, дальнейшее усовершенствование системы госзакупок будет проводится в соответствии с законодательством Евросоюза согласно плану, который Кабмин планирует утвердить в апреле.
Как сообщал УНИАН, правительство своим распоряжением от 4 марта одобрило планы имплементации некоторых актов законодательства ЕС, которые были разработаны Министерством экономического развития и торговли.
В частности, речь идет о планах по внедрению в правовое поле Украины положений 35 актов законодательства ЕС в сферах, определенных Соглашением об ассоциации.
В этот список включены законодательные акты, касающиеся устранения барьеров в торговле, государственных закупок, интеллектуальной собственности, окружающей среды, корпоративного управления и бухгалтерского учета, а также защиты прав потребителей.