Участникам госзакупок будут объяснять причину отказа

Соответствующее положение закреплено в плане имплементации актов законодательства Еропейского Союза, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно плану, законопроект будет предусматривать обязательное разъяснение заявителям, которые не получили контракт, оснований соответствующего решения заказчика с достаточным уровнем детализации.

При этом целью данной нормы является контроль правомерности принятых решений.

В плане имплементации также отмечается, что утверждение данной нормы представляет собой последнее законодательное изменение в рамках гармонизации системы госзакупок с директивами ЕС.

В то же время, дальнейшее усовершенствование системы госзакупок будет проводится в соответствии с законодательством Евросоюза согласно плану, который Кабмин планирует утвердить в апреле.

Как сообщал УНИАН, правительство своим распоряжением от 4 марта одобрило планы имплементации некоторых актов законодательства ЕС, которые были разработаны Министерством экономического развития и торговли.

В частности, речь идет о планах по внедрению в правовое поле Украины положений 35 актов законодательства ЕС в сферах, определенных Соглашением об ассоциации.

В этот список включены законодательные акты, касающиеся устранения барьеров в торговле, государственных закупок, интеллектуальной собственности, окружающей среды, корпоративного управления и бухгалтерского учета, а также защиты прав потребителей.