Люстрационные проверки в Нацбанке продлятся до лета 2016 года
11:25, 18 марта 2015Разное
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Правление НБУ пройдет люстрационную проверку с 23 марта по 31 мая
Гонтарева прошла люстрационную проверку в феврале этого года / Фото УНИАН
Первый и другие заместители главы правления Национального банка Украины с 23 марта по 31 мая пройдут проверку в рамках Закона Украины «Об очищении власти», говорится в приказе главы НБУ Валерии Гонтаревой от 17 марта, размещенном на сайте регулятора.
Согласно документу, другие должностные лица НБУ пройдут проверку с 20 апреля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с планами проведения проверок.
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Как сообщал УНИАН, глава Нацбанка Валерия Гонтарева прошла люстрационную проверку в феврале этого года. По результатам проверки установлено, что к ней не применяются запреты, определенные законом «Об очищении власти».
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