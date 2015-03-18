Люстрационные проверки в Нацбанке продлятся до лета 2016 года

Первый и другие заместители главы правления Национального банка Украины с 23 марта по 31 мая пройдут проверку в рамках Закона Украины «Об очищении власти», говорится в приказе главы НБУ Валерии Гонтаревой от 17 марта, размещенном на сайте регулятора.

Согласно документу, другие должностные лица НБУ пройдут проверку с 20 апреля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с планами проведения проверок.

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Как сообщал УНИАН, глава Нацбанка Валерия Гонтарева прошла люстрационную проверку в феврале этого года. По результатам проверки установлено, что к ней не применяются запреты, определенные законом «Об очищении власти».