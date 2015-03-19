Путин призвал олигархов быстрее возвращать деньги в Россию

Об этом заявил основной владелец «Русала» Олег Дерипаска в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.

«Президент РФ сказал, чтобы предприниматели, которые приняли для себя решение, не затягивали. То есть, это был основной месседж», — сказал он.

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Сегодня состоялась закрытая встреча Путина с членами бюро правления РСПП.

Анонимные источники рассказали РБК, что Путин поддержал бесплатный вариант амнистии капитала. Автором этой инициативы ранее выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

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Провести полную амнистию капитала, возвращающегося в Россию, Путин предложил 4 декабря в послании Федеральному собранию