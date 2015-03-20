Меркель: Греция не получит денег, пока не проведет реформы

Греция не получит деньги от кредиторов, пока в стране не будут проведены необходимые для этого реформы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом и представителями Еврокомиссии и Европейского центробанка в Брюсселе, передает Прайм.

В совместном коммюнике институтов ЕС по итогам встречи говорится, что конкретный список реформ Греция предоставит в ближайшие дни, а также отмечается "дух взаимного доверия" во время переговоров.

В свою очередь Меркель напомнила, что кредит Афинам будет предоставлен только после проведения условленных реформ. "Точкой отсчета является соглашение от 20 февраля. Мы не изменили ни йоты. Вы, возможно, слышали об этом раньше. Но за последние несколько недель почти ничего не изменилось", - заявила Меркель, которую цитирует агентство Рейтер.

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Ранее Греция запросила пролонгацию программы финпомощи, которая истекла в феврале 2015 года, на шесть месяцев. В феврале власти страны обязались провести дополнительные структурные реформы экономики и не принимать никаких решений в одностороннем порядке. Сообщалось, что Афины предоставили список реформ, которые они готовы провести в обмен на продление программы финансовой помощи.

Греческий премьер по итогам встречи выразил свой взгляд на решение долговой проблемы. "Совершенно ясно, что Греция не обязана имплементировать антикризисные меры. Греция представит свои собственные структурные реформы, которые она хочет реализовать", - заявил Ципрас.