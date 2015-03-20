Назарбаев: низкие цены на нефть – большое испытание для ЕАЭС

Евразийский экономический союз проходит через большие испытания в связи с ситуацией с низкими ценами на нефть, заявил в пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает РИА Новости.

"К сожалению, большие испытания на наш союз сейчас выпали, потому что снизились экспортные цены и в России и в Казахстане на нефть, мы знали, что такие риски были и ценовая диспропорция была, волнения были", — сказал Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане.

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Назарбаев также отметил, что приходилось заниматься и украинской проблематикой. "По мере возможностей я тоже в это вмешивался", — добавил он.

"Я думаю, мы в таком формате неформальном обсудим текущие события, которые происходят в регионе, в мире, глобальное влияние и как нам из кризиса выйти по Евразийскому экономическому союзу. Обсудим и другие вопросы, которые касаются всех нас", — сказал Назарбаев, комментируя проходящую в Астане встречу.

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Казахстан, Россия и Беларусь подписали 29 мая 2014 года в Астане договор о ЕАЭС, который вступил в силу 1 января 2015 года. Второго января к ЕАЭС присоединилась Армения, в мае ожидается присоединение Кыргызстана.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономический союз, который в рамках евразийской интеграции с 1 января 2015 года создается на базе Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси.

26 февраля 1999 года Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.