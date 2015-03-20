Путин хочет валютного союза Москвы, Минска и Астаны

Пришло время поговорить о формировании валютного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза", — сказал Путин по итогам трехсторонней встречи с участием глав Беларуси и Казахстана. Он добавил, что в ходе беседы также обсуждались вопросы евразийской интеграции.

По его словам, "работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые, экономические угрозы, защищать наш совместный рынок".

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономический союз, который в рамках евразийской интеграции с 1 января 2015 года создается на базе Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси.

26 февраля 1999 года Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.