Россия хочет обсудить в СНГ введение Украиной дополнительных пошлин на импорт

Россия инициирует в рамках СНГ обсуждение введенного Украиной дополнительного сбора на импортные товары, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ.

"Несмотря на то, что украинская сторона провела ряд консультаций с иностранными партнерами о введении импортного сбора, ни с одной из стран — участниц Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года Украиной консультаций не проводилось. В этой связи планируем в ближайшем времени инициировать рассмотрение вопроса на площадке СНГ, с привлечением всех заинтересованных сторон", — сообщили в пресс-службе министерства.

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Украина в феврале текущего года ввела дополнительные импортные пошлины на товары продовольственной группы в размере 10%, на промышленные товары — 5%. Предполагается, что импортный сбор введен на один год для стабилизации платежного баланса и увеличения бюджетных доходов.

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Ранее в понедельник источник, знакомый с обсуждением вопроса в правительстве РФ, сообщил РИА Новости, что Россия пока не видит необходимости в принятии зеркальных мер в отношении украинского импорта.