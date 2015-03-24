Антитабачные активисты призывают не передавать армии контрабандные сигареты

В парламенте планируется к рассмотрению законопроект №1404, который предлагает бесплатно передавать все конфискованные (в т.ч. контрабандные и поддельные) табачные изделия Министерству обороны – для дальнейшей их передачи бойцам.

Законопроект был жестко раскритикован антитабачными активистами, которые считают, что данная инициатива – серьезный удар по общественному здоровью.

"С точки зрения общественного здоровья, этот законопроект – нонсенс. Мы делаем «медвежью услугу» нашим солдатам: получая бесплатные сигареты, они будут курить еще больше. Мы провели широкое исследование по динамике курения в странах, которые были вовлечены в военные конфликты – и результат однозначен: во время войн курение в армии и зонах конфликта (в т.ч. во время недавних войн в Ираке, Афганистане) росло. И когда люди вернутся с войны, они еще больше будут зависимы от курения", – уверен глава правления Общественной организации "Життя", эксперт Альянса по выполнению Рамочной конвенции ВООЗ по борьбе против табака Андрей Скипальский.

К тому же, по словам эксперта, данный законопроект де-факто легализирует контрабанду. "По сути, таким законопроектом мы пытаемся узаконить контрабанду. Контрабандные сигареты должны уничтожаться. Их нельзя никому передавать, тем более на бесплатной основе" – считает А.Скипальский.

С ним согласен и руководитель отдела контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский. "По закону, вся конфискованная контрабанда табачных изделий должна быть уничтожена. Тем более в данной ситуации, есть вероятность, что сигареты, которые попадут в зону АТО, могут снова пойти контрабандным путем – уже по второму кругу. Я советую не принимать данный законопроект", – такой вывод делает Константин Красовский.

Читайте такжеВ Раде хотят поднять акцизы на алкоголь и сигареты до минимального уровня ЕС

Кроме того, как ранее сообщали СМИ, качество контрабандных и поддельных сигарет крайне низкое. Так, правоохранительные органы Германии в нелегальных сигаретах, которые были незаконно изготовлены в Украине и контрабандой экспортированы в ФРГ, был найден асбест.

"Нужно работать над ликвидацией контрабанды, а не над ее легализацией", – советует главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

Показательно, что мнение активистов совпадает с рекомендациями Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Верховной Рады по данному законопроекту. Так, эксперты ГНЭУ напоминают, что согласно ст. 16 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения», бесплатная раздача табачных изделий запрещена. Причем данная норма подтверждается Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которой присоединилась и Украина.

К тому же, в ГНЭУ обратили внимание, что законопроект не предусматривает никаких запретов на дальнейшую продажу полученных сигарет Министерством обороны. А это может быть чревато дальнейшими нарушениями.