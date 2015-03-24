Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до нуля впервые за 55 лет

Для сравнения, в январе текущего года по сравнению с январем 2014-го цены в Великобритании выросли на 0,3%.

Как пишет Slon.ru со ссылкой на The Wall Street Journal, нулевой рост цен год к году зафиксирован в Великобритании впервые за 55 лет.

В месячном выражении инфляция в феврале 2015 года составила 0,3%. В январе цены в стране снизились на 0,9%.

The Guardian указывает, что причинами для замедления инфляции стали резкий спад цен на нефть и ценовая война, развязанная британскими сетями супермаркетов. В результате топливо в стране подешевело на 16,6% в годовом выражении, а продукты питания - на 3,4%.

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Аналитики полагают, что низкая инфляция поддержит экономический рост, передает BBC News. Однако экономисты опасаются, что длительная дефляция может привести к замедлению покупательского спроса и негативно скажется на экономике.

В середине февраля управляющий Банком Англии Марк Карни предупреждал, что весной текущего года инфляция в Великобритании может стать отрицательной из-за продолжающегося падения нефтяных цен. Согласно прогнозу Банка Англии, в целом за год потребительские цены в стране должны вырасти на 2%.