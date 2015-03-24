Сорос: шансы выхода Греции из еврозоны - 50 на 50

Шансы Греции покинуть еврозону составляют 50 на 50, считает американский инвестор Джордж Сорос.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg, передает lenta.ru.

По словам Сороса, болезни греческой экономики пытались лечить неправильным способом, и теперь все идет насмарку. «В этой игре невозможно выиграть, и лучшее, что может произойти, — это бардак», — сказал инвестор.

Он также выразил мнение, что переговоры между правительством Греции и Брюсселем о разморозке финансовой помощи могут закончиться провалом. Как считает финансист, даже если откладывать выплаты по госдолгу на неопределенный срок, страна все равно не сможет разобраться с существующими трудностями. В греческой экономике не образуется профицита бюджета даже без учета расходов на обслуживание долга, добавил Сорос.

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен убедить кредиторов разморозить предоставление финансовой помощи. В преддверии переговоров Минфин страны направил в Брюссель письмо с планом реформ. В их числе — увеличение доходов государства за счет борьбы с налоговыми уклонистами, а также создание совета для наблюдения за состоянием экономики.

После победы на выборах в январе Ципрас сформировал альтернативу программе жесткой экономии. Будучи левым политиком, он предложил увеличить налоговую нагрузку на состоятельных граждан и крупные корпорации. Таким образом премьер надеется избежать экономии на социальных расходах. Оппоненты Ципраса считают, что в случае реализации его программы Грецию вынудят покинуть еврозону.

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В декабре основные кредиторы Афин — Европейский центробанк, Международный валютный фонд и Еврокомиссия — заморозили около полумиллиарда евро финансовой помощи, потребовав проведения в Греции экономических реформ. Эти деньги поступили в стабилизационный фонд страны, однако находятся под контролем европейских финансовых властей. ЕС также не решил, будут ли направлены Афинам средства из второго пакета помощи, который превышает семь миллиардов евро.