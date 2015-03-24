В украинской экономике нет проблем, есть проблемы в управлении - эксперт

Презентация состоялась во вторник, 24 марта, во время пресс-конференции, организованной благотворительным фондом "Альтернатива", посвященной вопросам выхода Украины из экономического кризиса, сообщает РБК-Украина.

По мнению Новака, экономический кризис в Украине можно преодолеть максимум за год. "В украинской экономике нет проблем, есть проблемы в управлении", - подчеркнул он.

Новак напомнил, что с первых дней кризиса говорил о необходимости объявления отказа от части внешних долгов Украины, ссылаясь на обязательства гарантов Будапештского меморандума, чем, по его мнению, он и не устраивает действующую команду правительства и руководство НБУ.

"После войны у страны есть два сценария развития - как Южная Корея и ГДР или как Северная Корея и ФРГ. Разница заключается в экономической модели управления", - А у нашей страны сейчас еще есть возможность выбора.

Новак отметил, что он предлагает целостную модель формирования конкурентоспособной и эффективной украинской экономической системы в современных условиях де-факто глобализованых мировых экономических отношений.

"В 2013 г. в Украине была гиперцентрализованная система. В 2013 г. 80% дохода бюджета направлялось в центральный бюджет, и 20% на все регионы. Сегодня - в 2015 г. - 82% направлено в центр, и только 18% на места", - добавил председатель Комитета экономистов.

По мнению Новака, задача дерегуляции заключается в ликвидации лишних центральных органов власти. "Сегодня анализ показывает, что сокращений нет, а создано 11 новых органов власти. В условиях войны - это непозволительная роскошь", - подчеркнул он.

"Единственный выход из экономической ситуации, к которой привела девальвация гривны - это повышение внутреннего потребления. В 2000 г. вызвать рост ВВП удалось за счет контролируемой эмиссии гривны. Сейчас нужно делать то же самое: расширение внутреннего потребления оживит экономику", - уверен он.