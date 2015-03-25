Коморовский считает фантазией переход Польши на евро в 2016 году

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом он сказал в эфире польского Radio Zet.

«Евро в 2016 году в Польше - это фантазия. Это игра, которая имеет целью произвести впечатление, что в Польше готовится какое-то резкое изменение», - сказал президент, комментируя заявление своего основного соперника на пост главы государства на майских выборах Анджея Дуды.

Коморовский отметил, что сам инициировал перенос на следующий год публичной дискуссии на тему перехода на евро, «чтобы не толочь воду в ступе».

«Нет возможности вхождения в зону евро, пока Польша не выполнит критерии (которые определяют условия для этого - УНИАН)», - сказал президент.

Кроме того, он напомнил, что для этого также необходимо изменение польской Конституции, для чего на сегодняшний день нет достаточного количества голосов депутатов.

В то же время Коморовский выразил убеждение, что присоединение Польши к зоне евро будет выгодным для государства, и напомнил, что Польша во время вступления в Евросоюз в 2004 году обязалась ввести единую европейскую валюту.

На днях Дуда, представляющий наибольшую оппозиционную партию "Закон и справедливость" (PiS), призвал Коморовского четко высказаться по вопросу перехода на евро и сообщить, возможно ли это в 2016 году. Дуда заявил, что введение европейской валюты приведет к резкому подорожанию всего в Польше, и что он никогда на это не согласится.

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Справка УНИАН. Каждая страна ЕС до введения евро должна не менее двух лет выполнять ряд критериев, среди которых - сохранение инфляции не выше 1,5%, бюджетный дефицит не более 3% ВВП, государственный долг не более 60% ВВП, а также недопущение отклонений курса национальной валюты к евро более чем на 15%.