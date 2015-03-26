Правительство усилит контроль за уплатой акциза

Завтра, 27 марта, правительственный комитет по экономической политике и европейской интеграции планирует рассмотреть постановление Кабинета Министров «О реализации пилотного проекта по внедрению электронной системы контроля над уплатой акцизного налога с табачных изделий в режиме реального времени».

Предполагается, что в рамках пилотного проекта на пачки сигарет будет наноситься уникальный код, в котором будет зашифрована информация о производителе, о дате, времени и месте производства, номере производственной линии, наименовании продукции и стране, где данная продукция должна быть реализована.

Новая электронная система дает возможность отслеживания всего маршрута перемещения подакцизных товаров. Что является одним из ключевых требований Протокола Всемирной организации здравоохранения о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

Напомним, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк еще год назад – в апреле 2014 г. – заявил о необходимости внедрения электронной системы учета подакцизных товаров.

"Мы хотим перевести учет подакцизной продукции исключительно в электронную форму. И такое поручение получил руководитель Налоговой службы", - сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

По результатам поручения премьер-министра, была сформирована рабочая группа, которая рассматривала разные варианты внедрения «электронной акцизной марки».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что и потребители, и бюджет от нововведения выиграют, так как существенно снизится доля подакцизного фальсификата и вырастут бюджетные поступления.

"Сейчас даже в приличном магазине можно купить подделку, причем с акцизной маркой. После введения электронных марок действительно исчезнет фальсификат", – заявил Александр Охрименко.