Нефтяной гигант заплатит рекордный штраф за нарушение санкций США

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает lenta.ru.

Издание сообщает, что в рамках сделки с Министерством юстиции США Schlumberger выплатит рекордные 155,1 миллиона долларов за прекращение уголовного преследования. Это самый крупный штраф за нарушение американских санкций. Помимо этого компания передаст американскому правительству 77,6 миллиона долларов незаконно полученной прибыли.

Дочерняя компания Schlumberger Oilfield Holdings также признала вину в сговоре с целью нарушения закона США о расширении президентских полномочий в области экономики в случае международных чрезвычайных ситуаций. Этот закон позволяет властям США блокировать сделки с участием стран, подпавших под санкции.

В случае с Schlumberger власти США утверждают, что базирующееся в Техасе подразделение компании незаконно участвовало в поставках бурового оборудования в Иран и Судан с 2004 по 2010 год. Издание отмечает, что корпорация использовала особые методы перевозки оборудования, чтобы обойти санкции. Персонал Schlumberger в Иране и Судане был вынужден скрывать платежи в компьютерных системах компании.

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По мнению газеты, выплата штрафа приходится на крайне неудачный момент для Schlumberger. За последние шесть месяцев акции компании подешевели на 20 процентов из-за снижения цен на нефть. В январе компания объявила о сокращении 9000 сотрудников из-за того, что в четвертом квартале 2014 года ее прибыль упала на 82 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Schlumberger — не первая компания, вынужденная платить штраф за нарушение режима санкций. Летом 2014 года французский банк BNP Paribas, выплатил 9 миллиардов долларов за нарушение санкций США против Ирана, Кубы и Судана. Из этой суммы переданная в пользу американского правительства прибыль составила 8,8 миллиарда долларов, а сам штраф был равен 140 миллионам долларов.