Медведев пообещал продлить срок действия кредитов для Беларуси

"Мы договаривались о том, что поможем им в этой непростой ситуации, по сути, проведём пролонгацию существующих кредитных обязательств. Естественно, это основано на нашем понимании партнёрских отношений. Мы партнёрам нашим помогали и впредь будем помогать", - сказал Медведев, говоря о кредитах Беларуси, полученных от РФ.

При этом он подчеркнул, что "белорусские друзья тоже должны оперативно снимать проблемы, которые так или иначе возникают в торгово-экономической сфере".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной займа Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

14 января 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ есть основания потребовать от Украины досрочного погашения кредита в 3 млрд долларов.

Министр финансов Украины Наталия Яресько заявила, что украинское правительство с 13 марта начнет консультации с держателями части суверенного долга с целью улучшить структуру этого долга. По ее словам, эти переговоры могут продлиться несколько месяцев, минимум до мая, а объем задолженности к реструктуризации составляет порядка 15 млрд долл. При этом общая задолженность по госбондам – порядка 17 млрд долл. Объем долга, который Украина должна выплатить в 2015 году, составляет 11 млрд долл. Общий объем госдолга – порядка 70 млрд долл.

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Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton как один из основных частных держателей украинских евробондов возглавил группу кредиторов, с которыми правительство Украины начало переговоры о реструктуризации. При этом кредиторы сразу же отметили, что переговоры обещают быть жесткими и проблематичными, особенно в свете переговоров с Россией. Москва уже обратила внимание, что не готова к реструктуризации долга. Однако министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что каких-то специальных предложений к отдельным кредиторам, включая Россию, не будет.