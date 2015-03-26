Украина будет повышать акцизы на табачные изделия постепенно

Об этом заявили представители Министерства финансов и Государственной финансовой службы на круглом столе Всемирного банка «Эффективная политика налогообложения табачных изделий как важный инструмент в сфере общественного здравоохранения».

- Мы понимаем, что связь между увеличением налоговой нагрузки и увеличением поступлений в бюджет не является линейной. Поэтому мы пытаемся достичь определенного баланса. Тем более, что за 2014 г. затраты населения на потребление алкоголя и табака снизились на 5%. А январе 2015 г. снизилась как номинальная, так и реальная зарплата населения на 8%, что также ограничивает возможности населения на покупку этих товаров. – заявил заместитель директора Департамента налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины Юрий Романюк.

Слова эксперта подтверждает и статистика доходов государственного бюджета. Так, за прошлый год акцизы на табачные изделия выросли почти на 40%. Но при этом доходы госбюджета от табачных изделий выросли лишь на 0,2 млрд. грн., т.е. лишь на 1,1%.

- Одна из ключевых целей налоговой политики – постепенное приведение ставок акцизных налогов к стандартам ЕС. Но остается вопрос темпов повышения акцизов. Чтобы дальнейшее их повышение не привело к сокращению поступлений в госбюджет – предостерегает Юрий Романюк.

С ним согласен и директор Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной фискальной службы Украины Виталий Герц.

- В прошлом году мы одномоментно и довольно серьезно увеличили почти на 40% акциз на табачные изделия. Средняя стоимость сигарет с фильтром в 2014 г. выросла на 22%, сигарет без фильтра – на 31%. Также парламент с 1 января увеличил акциз для безфильтровых сигарет еще почти на 40%. И ввели налог с реализации подакцизной продукции, что автоматически увеличило ее среднюю розничную цену на 5% - описывает последние налоговые изменения Виталий Герц.

Исходя из этих налоговых изменений, сейчас, по мнению эксперта, основная задача Государственной фискальной службы – борьба с контрафактным и теневым оборотом подакцизной продукции.

- В рамках этой задачи сейчас идет работа по созданию электронной акцизной марки, которая должна стать существенным инструментом по снижению теневого оборота подакцизной продукции. В этом году есть тенденция по росту уплаты акциза с табачных изделий (за два месяца 2015 г. объемы уплаты акциза выросли почти на 5%) – это важно с точки зрения реализация плана по имплементации Договора об ассоциации с ЕС – уверен Виталий Герц.

Несмотря на общее требование Евросоюза повысить минимальный акциз на табачные изделия до 90 евро за 1000 шт., опыт новых стран Евросоюза также демонстрирует постепенность и планомерность изменения акцизных ставок. Так, Словении и Чехии предложили ввести новые требования повышения акциза только через 5 лет после их вступления в ЕС, Польше, Словакии и Венгрии — через 6 лет, Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии и Румынии — через 7 лет.