Капитал из России пытаются выводить через Беларусь

Об этом заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут, передает Прайм.

"Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Читайте такжеРоссияне за год вывели из банков 1,3 триллиона рублейГлава департамента отметил, что ведомство уделяет большое внимание пресечению таких "схем незаконного движения". По его информации, недавно департамент пресек такую схему, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) "поставлены под санкции".

"Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - подчеркнул Реут. Он добавил, что в целом в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Читайте такжеОтток капитала из России ускоряется – за месяц ушло $15 миллиардовТак, по его словам, департамент получил информацию о возможном прохождении через территорию республики денег, похищенных из бюджета "одной восточной страны". Глава департамента сообщил, что была проведена операция, в результате которой возбуждено четыре уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 млн долларов.