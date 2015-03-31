Цель Абромавичуса - за год поднять Украину в рейтинге Doing Business на 25 пунктов

Украина рассчитывает в течение 2015 года улучшить свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) по версии Всемирного банка на 25 пунктов, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

«За год хотим улучшить позиции на 25 пунктов в рейтинге Doing Business, - сказал министр. – Исторически подсчитали, что одна ступенька в рейтинге – это 600 млн долл. инвестиций. Если нам удастся, сами можете посчитать, сколько инвестиций (удастся привлечь – УНИАН)».

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Украина заняла 112-е место в рейтинге Doing Business, улучшив свои позиции на 25 пунктов. При этом эксперты Всемирного банка отмечали, что наша страна имеет большой потенциал. В числе формирующих его факторов эксперты называли наличие в Украине трети мирового чернозема, выгодное географическое положение, достаточно большой внутренний рынок, а также вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу.

В марте 2014 года правительство Арсения Яценюка заявляло о планах войти в сотню лучших стран рейтинга Doing Business благодаря реформированию экономики и упрощению регуляторных процедур.

В январе 2015 года Яценюк отмечал, что Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business, заняв, по предварительным данным 2015 года, 96-е место. По его словам, Украина улучшила свои позиции в сфере регистрации прав собственности, по налогообложению, однако индикаторы по регистрации субъектов предпринимательской деятельности все еще отстают от европейских стран и стран Центральной Азии. Также улучшения необходимы в сфере получения разрешений на строительство.