Россия запретила въезд одному из самых известных иностранных инвесторов в стране

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) запретила на пять лет въезд в Россию финскому инвестору Сеппо Ремесу, пишет газета «Ведомости». Об этом изданию рассказал сам предприниматель.

«Я улетел в отпуск 13 марта, перед вылетом сотрудник ФСБ вручил мне официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений, следствие по которым относится к ведению ФСБ», – пояснил он.

Управление по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности Службы экономической безопасности ФСБ считает, что Ремес на российской территории собирает сведения о топ-менеджерах энергетических компаний с госучастием, а также интересуется планами их развития. Такая информация содержится в предостережении, копия которого имеется у издания.

При этом управление не располагает данными о том, что Ремес собирал или передавал сведения, содержащие гостайну. Состава преступления по статье «Шпионаж» нет, говорится в предостережении. Но, по мнению ФСБ, действия Ремеса «создали условия для совершения преступления, предусмотренного этой статьей».

«При въезде 22 марта мне официально заявили, что я объявлен персоной нон грата, в качестве причин были указаны общие статьи типа угрозы безопасности стране», – сказал инвестор. «Я не собирал никакой информации, хотя и не понимаю, что в этом запретного», — отметил он. Ремес считает, что ему могли запретить въезд в Россию из-за критики руководства «Россетей».

«Сейчас идет серьезное противостояние и дискуссия о том, как менять отрасль: руководство «Россетей» предлагает отказаться от порученной правительством приватизации МРСК, а вместо этого консолидировать компанию и перейти на единую акцию. Но моя критика была конструктивной и никак не отличается от того, как я действовал в последние 15 лет», — добавил он.

Ремес является одним из самых известных иностранных инвесторов в России. Подконтрольные ему фонды стали одними из первых приобретать акции РАО «ЕЭС России» после объявления о предстоящей реформе электроэнергетики. Ремес ранее входил в совет директоров РАО ЕЭС, был членом советов ФСК, «Системного оператора», ОГК-6, «РусГидро», «РАО ЭС Востока». На сегодняшний день он заседает в советах «Россетей», «Роснано», «Сибура» и «Соллерса».