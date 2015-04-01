Абромавичус создал в своем министерстве департамент цифровой экономики

Бывший руководитель телекоммуникационной компании «Украинские новейшие технологии» (Freshtel) Елена Минич возглавила новосозданный департамент цифровой экономики Министерства экономического развития и торговли Украины.

Об этом Минич сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По её словам, новое подразделение Минэкономразвития будет заниматься развитием широкополосного доступа в интернет, вопросами стандартизации, безопасности и доверия к цифровым и электронным услугам, внедрением электронного правительства, разработкой стандартов обучения госслужащих цифровым технологиям, поддержкой и развитием инвестиций в инновации и start-up, развитием электронной коммерции и другими IT-программами.

Минич также отметила, что ранее она уже занималась внедрением инновационных проектов в разных странах.

«15 лет тому назад в 2000 году я уехала работать за границу и на протяжении 10 лет работала во многих странах (Чехия, Англия, Германия, Азербайджан), внедряла инновационные проекты и работала на руководящих постах в крупных телеком-компаниях. С 2010 года я вернулась в Украину и до середины 2014 года возглавляла компанию Freshtel», - написала она.

Читайте такжеМинистр Абромавичус назначил своим советником риск-менеджера коллекторской компанииПосле этого Минич стала советником министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и занималась программой дерегуляции телеком сектора.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2014 года Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. Министром экономического развития и торговли Украины был назначен Айварас Абромавичус.

В январе текущего года Абромавичус назначил одним из своих советников эстонского эксперта и управляющего директора Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) Янику Мерило.