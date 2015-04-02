Информационная война вокруг "Киевгорстроя" ежегодно начинается перед собранием акционеров – глава Набсовета

Информационная война, которая возникает вокруг "Киевгорстроя", как правило начинается перед собранием акционеров. Об этом на пресс-конференции сообщил Глава Наблюдательного совета ПАО «ХК «Киевгорстрой» Николай Порайко.

«Несмотря на кризис в стране, предприятие показывает стабильную работу и за последний год увеличило свои активы на 17%, а также выплатило 100 миллионов гривен в бюджет города», - заявил Н.Порайко.

Также он подчеркнул, что ежегодно, накануне общего Собрания акционеров, которое происходит в апреле и является возможностью изменить руководство компании, вокруг "Киевгорстроя" разворачивается грязная информационная война и регулярно устраиваются провокации.

«Очевидно, что те, кто хочет сменить руководство, именно перед собранием акционеров пытаются создать определенную «картинку», чтобы тем или иным образом повлиять на решение собрания», - подытожил он.