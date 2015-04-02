Греция заявила кредиторам, что не сможет платить по долгам с 9 апреля

Греция заявила кредиторам, что не сможет выполнять долговые обязательства с 9 апреля. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС, передает ТАСС.

Ранее Греция предоставила Еврокомиссии (ЕК) новый, скорректированный список реформ для получения очередного кредитного транша. Изложенные в нем меры, касающиеся повышения уровня НДС, борьбы с уклонением от уплаты налогов, проведения приватизации госимущества, должны, как ожидается, дополнительно принести в бюджет страны почти €6 млрд. Афины надеются, в частности, получить €875 млн после аудита офшорных банковских переводов и еще €600 млн - в результате проведения новой лотереи.

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В случае, если Афины не перечислят сумму МВФ 9 апреля, это станет нарушением положения фонда, отмечает немецкое издание Spiegel. В истории МВФ такого еще не было.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас еще 15 марта в письме, направленном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, предостерег, что дело может дойти до отсрочек платежей, если Афины не получат в краткосрочной перспективе финансовую помощь.