В Украине до конца первого полугодия откроют Немецкую торговую палату

Немецкая торговая палата будет открыта в Украине до конца первого полугодия 2015 года, сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle.

«Я общался с немецким бизнес-сообществом несколько дней назад в Киеве. Мы пришли к соглашению о том, что к концу первого полугодия будет создана Немецкая торговая палата», - сказал Абромавичус.

Также министр сообщил, что украинское правительство совместно с немецкими партнерами будет внедрять проекты кластерного менеджмента на территории Украины.

В частности, правительство планирует открыть офис во Львове, задачей которого будет помощь в выходе на рынки Евросоюза для украинских экспортеров.

Как сообщал УНИАН, ранее Американская торговая палата (АТП) в Украине назначила своим президентом гражданина Великобритании Андрея Гундера вместо исполняющего обязанности главы организации Тараса Качки.