Кипр отменяет ограничения на движение капитала

Анастасиадис на встрече с журналистами в пятницу сказал, что страна выходит из кризиса и объявил о дополнительных мерах, которые будут способствовать росту экономики, передает Прайм.

По словам президента, которые опубликованы правительственным бюро печати и информации, правительству удалось восстановить международное доверие к стране, стабилизировать банковскую систему.

"Со следующего понедельника отменяются последние ограничения на передвижение капитала, относящегося к обмену и переводу денежных средств за границу. Отмена оставшихся ограничений знаменует собой окончательное восстановление доверия к нашей банковской системе", - заявил президент.

Он сообщил также, что правительство приняло решения по реализации ряда проектов, которые приведут к созданию рабочих мест.