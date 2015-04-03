Экономика Франции начнет выходить из застоя в первой половине 2015 года

Экономика Франции начнет выходить из стагнации в первой половине 2015 года, благодаря низким ценам на нефть и слабому евро, но этого будет недостаточно, чтобы сократить безработицу, сообщило статистическое бюро INSEE в четверг, передает Рейтер.

Бюро повысило прогноз роста второй крупнейшей экономики еврозоны в первом квартале до 0,4% с предыдущей оценки в 0,3%.

Во втором квартале экономика вырастет на 0,3%, что соответствует надеждам правительства на то, что она расширится по меньшей мере на 1% в этом году после повышения всего на 0,4% в каждый из прошедших трех лет.

Почти половина роста в первом квартале была обусловлена падением цен на нефть и снижением курса евро, сообщило INSEE.

Корпоративная рентабельность значительно улучшится, но недостаточно для того, чтобы заставить компании больше инвестировать, полагает INSEE. По оценкам бюро, объем корпоративных инвестиций не изменился в первом квартале и повысится только на 0,1% в следующие три месяца.

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Безработица также остается слабым местом. INSEE полагает, что уровень безработицы поднимется до 10,2 % в материковой Франции к концу второго квартала с 10% в конце прошлого года. С учетом заморских территорий, безработица достигнет 10,6% к концу июня.