Коррупция в Украине будет, пока в верхах кадровый интерес будет преобладать над здравым смыслом - Балога

Коррупция в Украине будет, пока в верхах кадровый интерес будет преобладать над здравым смыслом, уверен народный депутат Украины, лидер «Единого Центра» Виктор Балога.

На своей странице в Facebook Балога подчеркнул, что на сегодня власть предлагает определять политически, кто коррупционер.

«Можете ли вы назвать хотя бы одну цивилизованную страну, где не судебная, а исполнительная ветвь власти определяет, кого выпускать под залог, а кого - нет?, - пишет Балога. - Можете ли назвать хотя бы одно государство-член Евросоюза, где высшее должностное лицо ссылается на «согласование» для задержания коррупционера? Это я к тому, что власть предлагает определять политически - кто коррупционер, исходя из того, что Аваков с Яценюком не все до конца просчитали в пиаре по посадке руководителей ГСЧС».

Депутат, обращаясь к представителям украинской власти, отметил, что сегодня коррупцией занимаются не коммунисты, не Партия регионов, не люди Путина, а те, кого они сами назначали на высокие должности.

«То есть, может, уже пора назначать честных и компетентных, а не безответственных, зато преданных?», - спрашивает Балога.

Можете ли вы назвать хотя бы одну цивилизованную страну, где не судебная, а исполнительная ветвь власти определяет, кого выпускать ... Posted by Виктор Балога on 4 апреля 2015 г.

Он убежден, что коррупция будет до тех пор, пока в верхах кадровый интерес будет преобладать над здравым смыслом.

«Потому что я не знаю, как объяснить то, что в коалиции полно профессиональных и достойных людей, а в правительство назначают шарлатанов и проходимцев», - подчеркивает народный депутат.

По словам Балоги, «при всем уважении к женщине, но кто такая Гонтарева на фоне Виктора Пинзеника?.. Кто такой Арсен Аваков на фоне депутата от БПП Виктора Короля? Правильно - специалист по пиару и цифровых коммуникаций. Кто такой министр охраны Квиташвили на фоне Ольги Богомолец? Которого, кстати, разыскивает Интерпол, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что небезосновательно. Кто такой министр регионального развития Зубко на фоне того же Куницына или Александра Домбровского? Кто такой вице-премьер Вощевский на фоне таких сильных управленцев как Игорь Насалик ли Аркадий Корнацкий? Или таких перспективных политиков как Оксана Продан? Можно ли сравнивать опыт министра инфраструктуры Пивоварского с опытом и авторитетом Анатолия Матвиенко? Разве такой грамотный юрист как Руслан Князевич был бы худшим министром Кабинета министров, чем никому не известная Анна Онищенко?».

По убеждению Балоги, порой стоит просто посмотреть вокруг себя и можно увидеть много хороших, перспективных людей. «И я уверен: если бы они работали в исполнительной власти, то принесли бы стране гораздо больше пользы, чем те, кто сейчас занимают должности министров», - заявил политик.

Читайте такжеНа следующей неделе Порошенко рассмотрит кандидатуры главы Антикоррупционного бюроПо словам Балоги, для преодоления коррупции не обязательно принимать дополнительные законы, создавать дополнительные ведомства, приглашать иностранцев. У нас прекрасный Уголовный кодекс, который позволяет привлечь к ответственности каждого, кто совершил правонарушение. Единственное, чего не хватает - соблюдение принципа неотвратимости наказания для нарушителя, кем бы он не был.

«И самое главное - коррупции нет там, где не берут, и где не дают. У нас берут те, кто пришли к власти благодаря героизму прости людей, и, к сожалению, дают те, кто год назад вышел на Майдан бороться с несправедливостью, - считает Балога.