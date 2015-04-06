Годовая инфляция в России достигла максимума за 13 лет

Выше годовая инфляция в последний раз поднималась в феврале 2002 года, когда она составляла 17,88%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, пик годовой инфляции в размере 17–17,5% придется на конец первого — второй квартал 2015 года, а по итогам всего года инфляция составит 12–12,4%.

Как пишет РБК, в феврале 2015 года годовая инфляция составляла 16,7%, однако в марте 2015 года потребительские цены в России выросли на 1,2% против 1% в марте 2014 года. С начала 2015 года потребительские цены в России выросли на 7,4%, что втрое превышает уровень первого квартала предыдущего года.

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В восьми регионах России потребительские цены в марте выросли на 1,8% и более. В Москве их прирост составил 1,5% (с начала года — 7,9%), в Санкт-Петербурге — 1% (с начала года — 8,4%).

При этом цены на продукты росли даже медленнее, чем в прошлом году — за месяц они выросли лишь на 1,6% против 1,8% в марте 2014 года. В результате годовая продовольственная инфляция сократилась с 23,3 до 23%.

Наиболее заметно в марте 2015 года подешевели свежие помидоры (минус 7,2%), сахар-песок (минус 2,9%) и огурцы (минус 2,3%). Цены на репчатый лук, яйца и мясо птицы снизились на 0,5%, яблоки подешевели на 0,4%, свинина — на 0,3%.

Однако снижение цен на эти товары не смогло компенсировать рост на остальные продукты. Например, чеснок в марте подорожал сразу на 21,5%, бананы — на 6,6%, апельсины — на 3,7%, капуста, свекла, морковь — на 1,8–2,8%. В результате в среднем плодоовощная продукция в российских магазинах выросла в цене на 1,2%.

Цены на мясо за месяц выросли всего на 0,3%, зато рыба дорожала вдесятеро быстрее (плюс 3,1%). При этом мороженая рыба выросла в цене примерно на 4,2%, а рыбные консервы — на 3,6%.

Среди круп сильнее всего подорожали горох и фасоль (плюс 3,4%), а также шлифованный рис (плюс 3,2%), манка (плюс 2,9%) и пшено (плюс 2,2%).

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Большинство непродовольственных товаров также подорожали. За март 2015 года, по данным Росстата, снизились цены только на женские меховые пальто и телевизоры (минус 0,2–0,9%) и некоторые виды зимней обуви (минус 0,1%). Зато весенняя и летняя обувь подорожала сразу на 3–4%, а легкие мужские куртки — на 3,4–5,3%.

Резко выросли и цены на некоторые лекарства. Так, например, валокордин подорожал сразу примерно на 10%, корвалол, валидол и настойка пустырника — на 3,6–4,8%.

Некоторое укрепление курса рубля (за март доллар подешевел почти на 4 руб.) привело к снижению цен на туры за границу. По итогам марта цены на них снизились на 1,4–3%.