Кабмин поручил ликвидировать Госинвестпроект

«Главе комиссии поручено сформировать ее персональный состав, осуществить все мероприятия по ликвидации Госинвестпроекта и проинформировать Кабмин о результатах работы в шестимесячный срок», - говорится в распоряжении.

Справка УНИАН. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины было создано в мае 2011 для реализации нескольких ключевых инвестиционных проектов, включая проекты «чистый город» по строительству мусороперерабатывающих заводов, «LNG-терминал» по строительству терминала для принятия сжиженного газа в Одесской области, «Воздушный экспресс» по строительству железнодорожной ветки в аэропорт «Борисполь».

Руководство ведомства не раз заявляло о том, что Госинвестпроект привлек в страну значительные инвестиционные средства, однако по факту ни один из проектов ведомства не был реализован. Более того, в ноябре 2012 года Госинвестпроект оказался фигурантом скандала вокруг проекта строительства «LNG-терминала». Соглашение на строительство на общую сумму порядка 1 млрд долл. было подписано с якобы представителем испанской компании Gas Natural Fenosa, который по факту не имел полномочий подписывать какие-либо документы.