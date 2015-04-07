Россия обещает Афинам кредиты в обмен на греческие активы

Россия готова рассмотреть вопросы предоставления Греции скидок на газ и выделения новых кредитов.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в российском правительстве.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Греции скидки на газ: цена на него по контракту привязана к стоимости нефти, которая в последние месяцы существенно снизилась. Мы также готовы обсудить возможность выделения Греции новых кредитов. Но здесь мы, в свою очередь, заинтересованы во встречных движениях - в частности, в плане получения Россией определенных активов в Греции", - цитирует газета свой источник.

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Россию с рабочим визитом. В среду греческий премьер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Также Ципрас приглашен на Парад Победы в Москве 9 мая.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на посольство Греции, Ципрас прибудет в Москву во вторник вечером. Кроме встречи с Путиным у греческого премьера запланированы переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и патриархом Кириллом.

"В связи с нынешними разногласиями между ЕС и Россией и проблемами, возникшими из-за украинского кризиса, визит Алексиса Ципраса в Москву имеет историческое значение. Европа и Россия находятся на историческом перекрестке. Цель же нашего правительства — предотвратить дальнейшее углубление конфликта, добиться начала новой весны в отношениях между ЕС и Россией", — рассказал замглавы минобороны Греции, сопредседатель двусторонней правительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Костас Исихос.