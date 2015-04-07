Международные резервы России сократились почти на $4 миллиарда

Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля 2015 года составили 356,365 миллиарда долларов против 360,221 миллиарда долларов на 1 марта 2015 года, сообщил Банк России, передает Прайм.

Таким образом, резервы в марте упали на 3,9 миллиарда долларов, или на 1,07%.

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За 2014 год международные резервы РФ сократились в 1,3 раза - до 385,46 миллиарда долларов по состоянию на 1 января 2015 года.

Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов, а в период кризиса снижались до 376 миллиардов долларов (на середину марта 2009 года).