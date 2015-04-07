Депутаты упростили реорганизацию предприятий

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" об упрощении прекращения юридических лиц путем слияния, присоединения, разделения, преобразования (реорганизации) (№1416).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 343 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что государственный регистратор имеет право оставить без рассмотрения документы, представленные для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица в результате слияния, присоединения, разделения или преобразования, если в Едином государственном реестре содержатся сведения о том, что юридическое лицо, которое прекращается в результате разделения, имеет незакрытые обособленные подразделения, доля которых распределительным балансом не определена.

Если в Едином государственном реестре содержатся сведения о том, что такое юридическое лицо имеет незакрытые обособленные подразделения, государственный регистратор должен одновременно внести в Единый государственный реестр соответствующие изменения в сведения об этих обособленных подразделениях в части принадлежности к юридическому лицу - правопреемнику, на основании сведений представленных юридическим лицом, которое прекращается.

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Кроме того, исключается положение о том, что при преобразовании юридического лица к нему не применяются ограничения, установленные частью 2 статьи 35 этого закона.