Испанская торговая палата будет помогать выходу украинских компаний на рынки ЕС
Созданная при поддержке посольства Испании в Украине Испано-украинская торговая палата для развития (Испанская торговая палата в Украине) намерена реализовывать проекты по выходу украинских компаний на рынок Европейского Союза, а также будет поддерживать испанский бизнес в нашей стране.
Об этом сообщил на презентации в Киеве Испанской торговой палаты ее президент Михаил Петруняк.
«Мы являемся испанской юридической структурой… Мы являемся мостом между двумя странами и будем работать в Украине, внедряя европейские стандарты ведения бизнеса и защиты инвестиций», - сказал Петруняк.
Присутствующая на презентации глава торгового представительства Испании Май Абраин Родригес заявила, что открытие палаты станет важной вехой в интеграции экономик Украины и ЕС.
«Я рада открытию этого учреждения, которое поможет развить взаимоотношения наших стран», - сказала Родригес.
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В свою очередь, руководитель группы по межпарламентским связям с Королевством Испания Игорь Диденко подчеркнул, что внутри парламентской коалиции существует консенсус относительно поддержки инициатив по углублению торгово-экономических связей между Киевом и Мадридом, и выразил готовность рассмотреть предложения новой торговой палаты.
Среди проектов, которые планирует реализовать испано-украинское учреждение, находится вывод одной из днепропетровских инжиниринговых компаний на испанский рынок.
Кроме того, торговая палата сопровождает реализацию проектов в Испании классического ювелирного дома «Лобортас» (Киев).
«У нас уже есть планы по сотрудничеству с несколькими испанскими музеями. Это и Прадо, и музей Сальвадора Дали. Мы считаем, что украинский вклад через Испанию будет вноситься и в европейскую сокровищницу, давние традиции ювелирных домов которой мы реализуем в ХХІ веке», - сказал на презентации директор Украинского ювелирного дома Игорь Лобортас.
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Как сообщал УНИАН, торговый оборот между Испанией и Украиной по результатам 2014 года составил 1,7 млрд долл. При этом экспорт в Испанию за указанный период превысил импорт на 559 млн долл., увеличившись в 3,7 раза по сравнению с 2013 годом.