Боевики "ДНР" придумали схему денежных переводов из России – СМИ

Боевики "ДНР" организовали целую схему по отправке денег с участием системы денежных переводов «Анелик» и российских банков, в частности Промсвязьбанка и Транскапиталбанка, сообщает РБК.

Услуга по получению и отправке денег в Россию заработала на территории псевдореспублики 31 марта. По словам "заместителя министра финансов ДНР" Оксаны Таран, "пока система работает в тестовом режиме. В скором времени можно будет получать денежные переводы из стран СНГ".

Денежный перевод осуществляется через систему «Анелик», которая принадлежит российскому банку «Анелик.РУ».

Максимальная сумма — 15 тыс. руб., комиссия — 2% от суммы.

В качестве места получения платежа отправитель должен указывать не Донецк, а офис компании ООО «Банкоматика» в Ростове-на-Дону, отмечается в инструкции по отправке из России, которая была размещена на сайте «Министерства финансов ДНР». Через час после отправки денег из России наличные деньги можно получить в одном из отделений «Центрального республиканского банка (ЦРБ) ДНР», подтвердили жители Донецка, которые воспользовались этой услугой.

Компания «Банкоматика», получив поручение на перевод, сообщает о нем в «ЦРБ ДНР» и просит выдать определенную сумму конкретному человеку, рассказывал источник в правительстве «ДНР». «Наличные деньги для переводов не возят каждый день через границу. Каждая из сторон выдает деньги из своей кассы, а по итогам месяца будут производиться взаимозачеты», — пояснил он.

На сайте «Минфина ДНР» был размещен список пунктов отправки переводов в Москве и 56 регионах. Некоторые адреса пунктов в Москве (всего их 35) совпадают с адресами отделений Промсвязьбанка и Транскапиталбанка, в которых расположены точки «Анелика». В Подмосковье большинство пунктов отправки — офисы Промсвязьбанка, чуть меньше отделений Транскапиталбанка, в Троицке отправить переводы можно из отделений Челябинвестбанка.

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Представители компаний «Банкоматика» и «Анелик» описанную схему не подтвердили. «Платежная система «Анелик» не работает в ДНР, — ответил представитель банка «Анелик РУ». — «Банкоматика» является стандартным участником платежной системы «Анелик», который выплачивает переводы физическим лицам и принимает переводы от физических лиц в своем пункте в Ростове-на-Дону».

С 15 декабря 2014 года на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прекратили работу все банки — как украинские, так и российские. Это первый случай в современной истории, когда территория осталась полностью без банковского обслуживания. Чтобы снять деньги со счетов, гражданам приходится выезжать за пределы оккупированных территорий.