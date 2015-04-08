Бизнесмены теперь могут получить нужные справки Минюста онлайн

Об этом в ходе заседания правительства в среду сообщил министр Павел Петренко, презентуя возможности нового портала.

По словам Петренко, в прошлом году украинцы получили почти 5 млн. услуг в сфере регистрации бизнеса и имущественных прав. Зачастую получение справок, выписок и извлечений было связано со взяточничеством регистраторов и огромными очередями, добавил он. «Отныне не нужно будет приходить в регистрационные офисы, чтобы получить эти документы. Отныне мы кардинально меняем подходы в работе, мы ломаем коррупционные мотивы, избавляясь от человеческого фактора – мы вводим онлайн сервис», - сказал министр.

Глава Минюста также отметил, что для получения электронного документа не нужны электронные цифровые подписи или другие подтверждения. «Просто оплатите стоимость услуги карточкой, получите документ и распечатайте. Более того, любой государственный орган или частное учреждение сможет так же сделать такую ​​выписку онлайн», - пояснил он. Речь идет, в частности, о получении справок, извлечений и выписок из Единого государственного реестра предприятий и организаций. По словам Петренко, запрос можно сделать относительно любой украинской фирмы или компании.

«В режиме онлайн мы оплачиваем документ со своей карточки. Стоимость – 45 грн 68 коп. плюс комиссия «Ощадбанка» 3 грн. То есть, в общем, 48 грн 60 коп», - отметил он.

Министр выразил убеждение с том, что введение онлайн-сервисов станет основным рычагом для недопущения коррупции. «Все эти реформы – это конкретные инвестиции, компании, которые придут в Украину и будут тут работать по новым прозрачным европейским правилам», - подчеркнул он.

Глава Минюста также проинформировал, что часть полномочий по регистрации будет передана местным органам власти, нотариусам, банкирам. Вместе с тем, Петренко разъяснил, что те украинцы, которые не имеют доступа к сети, смогут получать услуги лично, у нотариусов, в банке или в регистрационном офисе местного совета.

Кроме того, Петренко призвал все министерства и ведомства, которые предоставляют административные услуги, максимально переходить в онлайн-режим работы. «Мы должны создать полноценный общий портал на сайте правительства по всем электронным сервисам», - подытожил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Арсений Яценюк также призвал глав министерств и граждан пользоваться электронными реестрами. «Прошу все органы исполнительной власти переводить все правительство на электронное управление, на упрощение предоставления услуг, на открытие реестров, фактически на новые подходы в Украине, когда не стоят в очереди, не платят взятки, а по самом простой электронной системе получают справку», - отметил руководитель правительства.

Петренко добавил, что внедрение онлайн-сервисов дает возможность Украине подняться в рейтинге Doing Business в части регистрации бизнеса с 76 на 12 место и с 59 по 35 места – по регистрации имущества.