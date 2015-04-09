Греция погасила часть кредита МВФ в срок – заплатила 448 миллионов евро

Греция перечислила Международному валютному фонду (МВФ) транш размером 448 миллионов евро.

Об этом сообщает Афинское информационное агентство (AHA) со ссылкой на источники в Минфине Греции, передает lenta.ru.

В ведомстве подчеркнули, что платеж был осуществлен в строгом соответствии с графиком. 6 апреля министр финансов Греции Янис Варуфакис на встрече с главой МВФ Кристин Лагард пообещал выплатить часть долга в срок.

1 апреля министр внутренних дел Греции Никос Вутцис заявил, что его страна пропустит платеж по задолженности МВФ 9 апреля, если не получит дополнительных средств из-за рубежа. По его словам, денег у Афин осталось на полмесяца, но приоритетом будут зарплаты и пенсии, а не долги.

3 апреля британское издание The Telegraph сообщило, что правительство Греции подготовило радикальный план по национализации банковской системы и введению параллельной с евро валюты — драхмы. В тот же день замминистра финансов Греции Димитрис Мардас заявил, что у Греции достаточно денег для выплат по госдолгу.

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24 февраля Еврогруппа продлила программу финансовой помощи Афинам до июня 2015-го. При этом правительство Греции не хочет вести переговоры о полноценной поддержке со стороны Евросоюза и МВФ, поскольку она требует усиления режима экономии.

Общая сумма задолженности Греции перед кредиторами составляет 320 миллиардов евро.