Греция погасила часть кредита МВФ в срок – заплатила 448 миллионов евро
Общая сумма задолженности Греции перед кредиторами составляет 320 миллиардов евро
Греция перечислила Международному валютному фонду (МВФ) транш размером 448 миллионов евро.
Об этом сообщает Афинское информационное агентство (AHA) со ссылкой на источники в Минфине Греции, передает lenta.ru.
В ведомстве подчеркнули, что платеж был осуществлен в строгом соответствии с графиком. 6 апреля министр финансов Греции Янис Варуфакис на встрече с главой МВФ Кристин Лагард пообещал выплатить часть долга в срок.
1 апреля министр внутренних дел Греции Никос Вутцис заявил, что его страна пропустит платеж по задолженности МВФ 9 апреля, если не получит дополнительных средств из-за рубежа. По его словам, денег у Афин осталось на полмесяца, но приоритетом будут зарплаты и пенсии, а не долги.
3 апреля британское издание The Telegraph сообщило, что правительство Греции подготовило радикальный план по национализации банковской системы и введению параллельной с евро валюты — драхмы. В тот же день замминистра финансов Греции Димитрис Мардас заявил, что у Греции достаточно денег для выплат по госдолгу.
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24 февраля Еврогруппа продлила программу финансовой помощи Афинам до июня 2015-го. При этом правительство Греции не хочет вести переговоры о полноценной поддержке со стороны Евросоюза и МВФ, поскольку она требует усиления режима экономии.
Общая сумма задолженности Греции перед кредиторами составляет 320 миллиардов евро.