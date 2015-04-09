Парламент отменил обязательную аккредитацию аптек
20:40, 09 апреля 2015Разное
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Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменения в статью 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении" (№ 0927).
Аккредитация аптек может осуществляться на добровольных началах / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено, что не подлежат обязательной аккредитации аптечные учреждения.
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Аккредитация аптечных учреждений может осуществляться на добровольных началах.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 30 дней после опубликования.
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