Парламент отменил обязательную аккредитацию аптек

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что не подлежат обязательной аккредитации аптечные учреждения.

Читайте такжеВ Сумах появятся социальные аптеки, в которых будут продаваться лекарства от производителей

Аккредитация аптечных учреждений может осуществляться на добровольных началах.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 30 дней после опубликования.