В России почти треть компаний начали сокращать зарплаты

Почти каждая третья российская компания приступила к сокращению зарплат своих сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Банком данных заработных плат HeadHunter» в марте среди 481 компании. В январе (тогда аналогичный опрос проводился среди 719 компаний) о планах оптимизации окладов заявлял лишь 21% респондентов, пишет РБК.

Число компаний, которые не планируют никаких изменений по зарплате, сократилось с 47% в январе до 40% в марте.

Заметнее всего ухудшилась ситуация с зарплатами в производстве (снизились в 55% компаний вместо ожидаемых 38%) и продажах (62 вместо 47%). При этом чаще всего компании экономят сегодня на рядовых сотрудниках, говорят исследователи.

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Также были пересмотрены масштабы сокращения окладов, показал опрос. Больше оказалось компаний, урезавших оклады на 20–30%. В планах это было у 13%, по факту же произошло в 17% организаций. Выше, че​м на треть, урезали зарплаты в 14% компаний.

Тяжелее всего приходится сферe медиа и маркетинговых коммуникаций, где ни одна организация не заявила, что повысила зарплаты сотрудникам. На втором месте оказались банки, на третьем — логистика. В строительстве сокращения окладов у всех сотрудников планировали только 3%, но уже к середине весны доля таких компаний утроилась.

Сравнительно хорошо идут у компаний из IT- и телекоммуникаций, показывает сопоставление первой и второй волны опроса. Компании от сокращения зарплат пока отказываются, но оставляют это решение под вопросом, указывают исследователи.

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Боле половины (54%) опрошенных во второй волне предпринимателей рассказали, что сегодня «испытывают небольшие трудности», говорит автор исследования Наталья Данина. Серьезные трудности — у 12% организаций, стабильное состояние — у 24%, 10% компаний «чувствуют себя отлично, даже развиваются». Закрывать бизнес в обозримом будущем никто из опрошенных не собирается, говорит она.