Как вода может утолить энергетическую жажду

Речь в первую очередь идет о строительстве Каневской ГАЭС и возведении Каховской ГЭС-2. Следующий шаг - масштабная модернизация существующих ГЭС на Днепре.

Причины известны. Основу отечественной генерации составляют атомные и тепловые электростанции: первыми маневрировать в принципе невозможно, вторым для этого требуется несколько часов. А в сегодняшней ситуации необходимо оперативно регулировать производительность объединенной энергосистемы страны в зависимости от пиков потребления.

Вода сэкономила уголь и газ

Специалисты подсчитали, что когда в энергосистеме Украины ежедневно в пиковые часы вместо устаревших тепловых энергоблоков несет нагрузку один гидроагрегат Днестровской ГАЭС мощностью 324МВт, это позволяет экономить 30,2 тыс. тонн угля в месяц (на секундочку – речь идет о 2,7 млн. долларов).

Сегодня на станции работают два гидроагрегата. Соответственно, среднемесячная экономия «черного золота» ожидается на уровне 60,5 тыс. тонн (или 5,4 млн. долларов). Когда в строй введут третий гидроагрегат (это должно произойти в начале 2016 года), то первая очередь Днестровской ГАЭС в составе трех агрегатов позволит экономить от замещения энергоблоков ТЭС почти 91 тыс. тонн угля, что составит порядка 8,2 млн. долларов.

Справка: Согласно проекту, Днестровская ГАЭС должна состоять из 7 гидроагрегатов, мощностью 2268 МВт в генераторном и 2947 – в насосном режимах. Сейчас работает два агрегата, каждый мощностью по 324 МВт в турбинном и 421 МВт в насосном режимах. Станция функционирует в режиме «насос-турбина» и позволяет использовать аккумулированную в ночное время энергию для производства электричества во время утреннего и вечернего пиков нагрузки. Время для запуска и выхода любого из генераторов на номинальную мощность – менее 6 минут.

Стратегией развития гидроэнергетики, рассчитанной на ближайшие 10 лет, предусмотрено строительство еще одной ГАЭС – Каневской, которая станет высокоманевренным резервом генерации для центральной части Украины. После введения в эксплуатацию четырех агрегатов Каневской гидроаккумулирующей станции (суммарной мощностью как атомный энергоблок – 1000 МВт) среднемесячная экономия угля оценивается в 43,8 тыс. т или 3,9 млн. долларов. И эта экономия будет увеличиваться – пропорционально росту объемов вырабатываемой электроэнергии.

Кроме того, когда вместо ТЭС работает гидроэнергетика, сокращаются выбросы загрязняющих веществ – трехатомных газов CO2, NOx, SO2 и пыли. Да и само рабочее тело – в этом случае вода – является фактически возобновляемым, что делает гидроэнергетику самой экологически чистой.

2015 год – решающий для Каневской ГАЭС

23–27 марта в Киеве работала миссия Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка в рамках подготовки к реализации проекта строительства Каневской гидроаккумулирующей станции. Вместе с украинскими гидроэнергетиками представители банков обсудили технико-экономические параметры проекта, вопросы техногенной безопасности, влияния работы ГАЭС на окружающую среду, социальные аспекты строительства.

Как сообщили в компании «Укргидроэнерго», перед и во время работы миссии специалисты международных финансовых организаций выезжали непосредственно на место будущей стройплощадки для осмотра и определения возможных проблем.

В результате работы экспертной группы и по итогам работы миссии международные финансовые организации подтвердили свои намерения о совместной реализации этого проекта в Украине. В скором будущем планируется инициация проекта, подписание соответствующих соглашений с кредиторами и начало строительных работ.

Децентрализация на практике

Проект Каневской ГАЭС сегодня крайне важен для страны.

С технической стороны станция позволит восполнить ночной провал в потреблении электроэнергии (работая в насосном режиме и закачивая воду в верхний водоем станции) – это выровняет нагрузку на атомные энергоблоки. Также ГАЭС даст высокоманевренные пиковые мощности, которые не только позволят энергосистеме увереннее проходить вечерний и утренний максимумы нагрузок, но и будут готовы оперативно включиться в энергосистему для покрытия дисбаланса мощности в случае аварийных ситуаций.

С точки зрения экономики, Каневская ГАЭС является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в центральной Украине.

Львиная доля материалов и оборудования будет отечественного производства – такой крупный заказ в нынешних непростых условиях станет настоящей находкой для украинской промышленности.

На строительстве станции планируется задействовать свыше двух тысяч человек различных специальностей. Причем, исходя из практики возведения подобного объекта на Днестре, половина рабочих рук привлекается из числа местного населения.

Пока будет идти стройка (а реализовать проект рассчитывают за 6,5 года), ощутимо пополнится местный бюджет. В него будут поступать налоги от фирм-подрядчиков, которые будут проводить работы на стройплощадке и заниматься оборудованием. Сама станция после запуска станет уплачивать еще приблизительно 30 млн. грн. налогов, как это уже десятки лет делает другой объект гидроэнергетики – Каневская ГЭС.

К слову, именно благодаря строительству ГЭС в 60–70-е годы прошлого века Канев превратился из небольшого поселка в аккуратный город, с многоэтажками и соответствующей инфраструктурой. Строилось не только жилье, но и предприятия. Также в 70-х был сооружен комплекс восхождения на Чернечу (Тарасову) гору и благоустроен мемориал «Тарасова гора».

Сегодня об историческом наследии энергетики также не забывают: запланировано выделение средств (около 12 млн. грн) на археологические работы, ведь неподалеку – исторические места трипольской культуры.

Кроме того, в проекте предусмотрены 300 млн. грн на социальные нужды Каневщины. Распоряжаться этими средствами будет местная громада по собственному усмотрению. В нынешнее время, когда украинские власти взяли курс на децентрализацию, регионам еще предстоит побороться за привлечение средств. Так что Каневскому району в этом отношении, можно сказать, уже повезло.

Генеральный директор ПАТ «Укргидроэнерго» Игорь Сирота:

Мы достигли высокой степени договоренностей (и экспертная миссия в марте это подтвердила) о готовности финансировать строительство Каневской ГАЭС со стороны Всемирного банка, ЕБРР, Европейского инвестиционного и немецкого банка KfW.

Есть большие надежды, что в этом году мы, наконец, сможем начать строительство Каневской ГАЭС – проекта с 30-летней предысторией. От его реализации выиграет и Каневский район, и отечественная энергетика, и украинская экономика.

Производство электроэнергии с помощью воды сегодня самое дешевое и стабильное, при этом не используются импортные компоненты – уголь, твэлы или газ. И поскольку базу украинской энергогенерации составляют АЭС и ТЭС, долю гидроэнергетики (для адекватного маневрирования) необходимо увеличить с нынешних 7,5% до 15%.

Мы планируем достигнуть этого, запустив второй этап развития гидроэнергетики в Украине. Речь идет не только о строительстве Каневской ГАЭС, но и о достройке II очереди Днестровской ГАЭС (это еще 1200 МВт), возведении Каховской ГЭС-2, завершении масштабной модернизации существующих ГЭС на Днепре, а также о строительстве и запуске ряда гидроэлектростанций Днестровского каскада