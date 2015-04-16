На форуме в Праге представили бизнес-потенциал Украины

Как сообщили организаторы, на встречу с украинской делегацией были приглашены чешские бизнесмены: как уже имеющие опыт сотрудничества с Украиной, так и рассматривающие такую возможность в перспективе.

Поддержку в приглашении гостей оказали посольства Украины в Чехии, а также местная бизнес-ассоциация Ukrainian Business Club.

После приветственного слова чрезвычайного и полномочного посла Украины в Чехии Бориса Зайчука, представители бизнес-сообщества Чехии Давид Прудек (Ukrainian Business Club) и Мартин Дурина (Chamber for Commercial Relayions with CIS), а также представитель Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Болдир рассказали о своем видении перспектив развития экономических отношений между Украиной и Чехией.

В первую очередь, отмечают организаторы, большая часть вопросов, обсуждаемых на форуме, касалась темпа и фактических результатов реформирования украинской экономики - прежде всего, в части компетенций налоговой и таможенной службы.

Вторая панельная дискуссия в рамках мероприятия касалась практического опыта ведения бизнеса в Украине, анализа существующих в настоящее время бизнес-возможностей и инвестиционных рисков.

Управляющий партнер юридической фирмы "Лавринович&Партнеры" Максим Лавринович акцентировал внимание на важности качественного правового сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в Украине, а также подчеркнул, что иностранные инвесторы сегодня самые желанные гости в Украине.

По словам вице-президента группы DCH Александра Ярославского Елены Деревянко, важным условием успешного инвестирования в Украину является стратегический подход - дальновидность политики инвестора, умение выбирать местных партнеров и разрабатывать многоходовые интеллектуальные комбинации выхода на рынок.

Член наблюдательного совета компании Eurocar и генеральний директор "Сэзпарксервис" Владимир Панов в свою очередь поделился информацией о работе индустриального парка "Соломоново" (Закарпатская обл.) как высокотехнологичного и привлекательного для инвесторов машиностроительного кластера.

Таким образом, эксперты пришли к единодушному выводу, что, несмотря на все кризисные явления, вести бизнес в Украине можно.

Участники встречи также высоко оценили инициативу организации Ukraine: Just Business как своевременного и полезного мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности украинской экономики. Стоит отметить, что присутствовавший на встрече экс-еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Штефан Фюле пожелал, чтобы "энтузиазм организаторов оптимистического road-show передался украинским политикам".

Как сообщалось ранее, Бизнес-форум Ukraine: Just Business проводится при поддержке Министерства иностранных дел Украины. Инициаторы проекта - юридическая фирма "Лавринович и Партнеры" и Торгово-промышленная палата Украины. Основная цель форума - восстановить утраченное доверие потенциальных инвесторов. Следующие мероприятия Ukraine: Just Business запланированы на 27 апреля (Варшава) и 14 мая (Будапешт) 2015 г.