В Минэкономразвития хотят упростить оформление технической документации в ресторанном бизнесе

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, технологические карты приготовления блюд, которые являются формализованными и требующими утверждения, будут заменены технологической документацией, не требующей обязательного утверждения в регулирующих органах.

Кроме того, рестораны будут иметь право самостоятельно и без утверждения составлять в свободной форме технологическую документацию на фирменные блюда.

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В соответствии с предлагаемыми изменениями повара и кондитеры должны будут иметь на рабочем месте лишь технологическую документацию, хотя ранее необходимо было наличие всех технологических карт.

Как сообщал УНИАН, в рамках плана по дерегуляции до 2017 года Кабмин планирует отменить обязательную сертификацию пищевых продуктов и сбор по утилизации отработанных масел с планируемой экономией до 2,7 млрд грн для бизнеса, обеспечить сохранение номера телефона при смене мобильного оператора, а также упростить подключение бизнеса к электросетям, сократив количество необходимых для этого бюрократических процедур до 3 с 10.

Кроме того, план предусматривает упрощение процедуры и сокращение сроков оформления строительства, собственности и внешнеторговых операций.