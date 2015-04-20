Яресько рассказала о четырех катастрофах украинской экономики (видео)

"Во-первых, Украина имеет 74-летнюю историю коммунизма и плановой экономики. Во-вторых, это 23 года незавершенных реформ, плохого экономического управления и несоблюдение законов. В-третьих, последние 5 лет правления Януковича, когда национальное богатство страны разворовывалось бешеными темпами. В-четвертых, это разрушительное влияние войны, которая длится уже год", - заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Голос Америки.

Выход из ситуации, которая сложилась, по словам министра, возможен только через фундаментальные реформы на энергетическом и фискальном участках, открытости власти и в соблюдении верховенства права.

Первым шагом в этом направлении стало снижение убыточности "Нафтогаза Украины" с 10 миллиардов долларов до 1,5 миллиарда. По прогнозам, в следующем году "Нафтогаз" перестанет быть убыточным. Эксперты называли украинского монополиста "черной коррупционной дырой".

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"Никто не проводил аудит "Нафтогаза". Мы выпустили доклад по аудиту компании за 2012 и 2013 годы. Аудит за 2014 год будет готов в течение нескольких месяцев. Сегодня НАК "Нафтогаз" уже не является черной коррупционной дырой. Правительство быстро приняло меры, чтобы исправить ситуацию и заложил новый фундамент для деятельности этой компании в будущем", - сказала она.

Следующий шаг - рост тарифов на газ для населения Украины на 450%, что поможет энергоэффективности и сведет на нет деятельность коррупционных схем в системе распределения голубого топлива. Но этого можно достичь только при условии предоставления населению субсидий.

"Предоставление социальной помощи гражданам в покрытии расходов является важной составляющей в этом процессе. В этом году мы увеличили финансирование субсидий втрое. Предоставление прозрачных субсидий гражданам Украины значительно лучше, чем непрозрачное субсидирование государственной компании НАК "Нафтогаз"", - сказала министр финансов.

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Кроме этого, для оживления экономики украинское правительство проводит фундаментальные изменения и в налогообложении. Это, по словам Наталии Яресько, приведет к увеличению инвестиций в экономику и выведет деятельность компании из тени.

"Во-первых, мы выводим экономику из тени. Для этого мы вводим перерыв в налогообложении заработной платы, чтобы бизнес мог выйти из тени. Мы также упростили налогообложение: количество налогов сократилось с 20 до 11. Мы также объявили конкурс на главу налоговой службы. Профессионалы нужны всегда. Кроме этого мы закрываем налоговые дыры для большого бизнеса. Наконец, мы внедряем новую электронную систему для уплаты НДС, которая увеличит прозрачность и уменьшит мошенничество", - заявила Наталия Яресько.

Осенью этого года правительство предложит парламенту новое налоговое законодательство. Министр финансов Украины надеется, что с 1 января 2016 года в стране заработает новое налогообложение, которое будет способствовать ведению бизнеса.

Главными задачами деятельности своей команды Наталия Яресько видит справиться с травмой, вызванной войной, поставить Украину на ноги и заставить ее экономику работать.

Ранее УНИАН сообщал, что Яресько призвала кредиторов договориться о реструктуризации долга Украины.