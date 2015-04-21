Медведев оценил ущерб РФ от санкций в €25 миллиардов и предсказал его увеличение в разы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил во вторник, что российская экономика несет значительные потери от введенных Западом санкций: по оценкам зарубежных экспертов, РФ был нанесен ущерб в 25 млрд евро, а в 2015 году он может вырасти в несколько раз, передает Прайм.

Выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, Медведев сообщил, что аннексия Крыма повлияла на российскую экономику.

"Я не буду подробно перечислять, под какого рода санкциями мы живем уже почти год. Но нет практически ни одной отрасли экономики, которую бы они не затронули. Начиная от финансовой сферы - в виде ограничения доступа к иностранным кредитам, - заканчивая импортом технологий", - сказал Медведев.

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Он также озвучил экспертные данные об ущербе РФ из-за санкций. "Потери от введенных ограничений для нашей экономики - значительны, и не будем их скрывать. По оценкам ряда зарубежных экспертов, России был нанесен ущерб в 25 млрд евро (1,5% от ВВП). В 2015 году он может вырасти в несколько раз", - сказал премьер-министр.