Киев, Брюссель и Москва обсудили зону свободной торговли между ЕС и Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Брюсселе представитель Европейской комиссии по торговым вопросам Даниэль Росарио.

Сейчас ожидаются переговоры на политическом уровне, которые состоятся в ближайшее время, сказал Росарио.

В частности, по его словам, в понедельник и вторник в Брюсселе прошли двухдневные консультации между ЕС, Украиной и Россией на техническом уровне, которые продолжались десять часов, с целью обсуждения практического разрешения беспокойств, которые были подняты российской стороной относительно выполнения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС».

«Тема - найти практическое решение практическим проблемам. Комиссия продемонстрировала свое желание это сделать, заняв конструктивный подход и предлагая решить некоторые из вопросов, затронутых российской стороной, в рамках гибкости, которую предоставляет ЗСТ. Параллельно к выполнению ЗСТ мы также хотим рассмотреть меры по укреплению доверия», - сказал Росарио.

Представитель ЕК детализировал, что во время этих консультаций были обсуждены все вопросы, поднятые российской стороной. «Все стороны обозначили свои позиции и согласились обратиться к политическому уровню», - добавил он, подчеркнув, что переговоры на политическом уровне пройдут «очень скоро».

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая содержит положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня 2014 года. Вместе с тем действовать положения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС начнут с 2016 года.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не с 1 ноября 2014 года, как ожидалось, стало известно 12 сентября после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.