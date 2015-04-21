Медведев готовит россиян к новой экономической реальности

Экономика России, на которую негативно повлияли падение цен на нефть и экономические санкции Запада за аннексию Крыма, в январе-марте 2015 года сократилась примерно на 2%, сказал, выступая в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Рейтер.

"В текущем году негативные тенденции сохраняются. В январе-марте этого года ВВП снизился на 2% приблизительно, объем промышленного производства - на 0,4% по отношению к первому кварталу прошлого года. Наиболее ощутимый спад наблюдается в инвестициях", - сказал Медведев.

"Тем не менее, все, что происходит, это далеко не самый жесткий из возможных сценариев. Скажу прямо: ситуация с ценами, безработица, состояние банковской системы, отраслей, могли быть значительно хуже. В 2009 году мы испытали гораздо более серьезные проблемы".

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"Если оценивать ситуацию в целом, то она стабилизируется. Но никаких иллюзий быть не должно. Сегодня мы сталкиваемся не только с краткосрочными кризисными явлениями. Мы сумели преодолеть большую часть из них, но если внешнее давление будет усиливаться, цены на нефть сохранятся на экстремально низком уровне надолго, нам придется развиваться в другой экономической реальности, которая будет проверять всех, что называется, по полной программе. И это будет та реальность, в которой всем нужно будет научиться работать, решая сложные и ответственные задачи по развитию нашей страны. Я уверен, что мы сможем жить и в такой реальности. Опыт последнего периода показывает, что мы этому научились. Хотя это было бы, наверное, не лучшим развитием", - сказал Медведев.