Мексика затягивает пояса из-за снижения цен на нефть

Министр финансов Мексики Луис Видегарай призвал страну быть готовой к непростым годам на фоне падения мировых цен на нефть и возможного повышения процентных ставок в США, передает Прайм.

"Нашим ответом должно стать сокращение расходов правительства, то есть федеральному правительству нужно затянуть пояс с четкой привязкой к текущим расходам", - сказал Видегарай.

По словам министра, в ближайшие годы доходы бюджета будут ниже прежних, так как примерно треть госфинансов Мексики зависит от средств, полученных от нефтегазового сектора.

"Мексиканцы должны приспособиться к новой реальности и понять, что речь идет не о каком-то переходном периоде, а о процессе с постоянными характеристиками, а значит реагировать нужно так, как реагируют при постоянном ударе по доходам - снижая расходы", - заявил Видегарай.

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В начале апреля мексиканский минфин сообщил, что в 2016 году страна сократит бюджетные расходы на 135 миллиардов песо (примерно 9 миллиардов долларов) по сравнению с запланированным объемом. Ранее власти уже сократили расходы в бюджете-2015 на 124,3 миллиарда песо (примерно 8,3 миллиарда долларов). По словам Видегарая, это примерно 0,7% ВВП страны, причем 65% сокращений придется на текущие расходы и 35% на инвестиции.