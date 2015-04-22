Казахстан решил защитить свой рынок от российских товаров

Как пишет News-Asia, вслед за эмбарго на российские нефтепродукты Казахстан начал изымать из торговых сетей российские конфеты, масло и мясо. Причина – дешевизна товара, которая ставит под угрозу бизнес местных производителей. Аналогичные ограничения планирует ввести в ответ против казахских товаров и Россия.

Бороться за присутствие на рынке продуктов питания исключительно товаров «made in kz» республика начала ещё несколько лет назад. В 2011 году Казахстан ввёл первое эмбарго на мясо-молочную продукцию для Киргизии, частично сняв его лишь в 2013 году. Кроме того, в Казахстане отказались от импортных и собственных товаров с популярной маркировкой «Халал», мотивируя этот шаг тем, что недобросовестные предприниматели республики и стран-импортёров научились подмешивать в этот религиозный продукт свинину.

А вскоре благодаря девальвации рубля в чёрный список поставщиков попала и Россия – импортируемые из страны продукты значительно подешевели. Производство мяса птицы, куриных яиц, муки и макарон, соков, дрожжей, масложировой продукции, кондитерских изделий и патоки, а также нефтяной рынок и мясоперерабатывающая промышленность РК оказались под угрозой.

Поэтому в феврале представители местного бизнеса обратились в Национальную палату предпринимателей, с требованием ввести ограничения на российские продукты и нефть. С 5 марта импорт нефтепродуктов из России был ограничен на 45 дней. После чего было решено «закрепить успех» и запретить ввоз продуктов из России, что было сделано со скандалом: Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана объявил об «обмане потребителей» рядом российских производителей.

Только за март месяц было изъято с формулировкой «несоответствие регламентам» и «наличие кишечной палочки» 5 тонн российской птицеводческой продукции, сыра, молочных продуктов и мяса от крупнейших производителей.

Читайте такжеКазахстан предложил России поставлять газ в КНР через свою территорию: Газпром не рад

Россия в долгу не осталась: Роспотребнадзор распространил заявление о том, что в ряде регионов выявили не соответствующую санитарным требованиям продукцию казахских фермеров.

Предполагается, что в ближайшее время список запрещённых к ввозу продуктов из РФ пополнится запретами для производителей соков, куриных яиц, муки и макарон, дрожжей и патоки.