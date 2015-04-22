МИД: Украина не намерена менять текст Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Украина не намерена менять текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом как в политической части, так и в части построения зоны свободной торговли с ЕС, сказала в ходе брифинга в Кабинете министров первый заместитель министра иностранных дел Украины Наталья Галибаренко.

«Мы не собираемся вносить изменения в текст Соглашения об ассоциации, включая зону свободной торговли. Позиция четкая: с 1 января 2016 года соглашение в части зоны свободной торговли вступает в силу», - подчеркнула она.

При этом замминистра отметила, что Украина готова точечно обсуждать положения документа со всеми заинтересованными сторонами – в первую очередь с Россией.

«Мы готовы обсуждать отдельные беспокойства российской стороны о возможных последствиях (построения всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС - УНИАН) для них. И в этом контексте мы также доказали свою позицию. Есть обеспокоенность – мы готовы точечно встречаться и обсуждать, - сказала Галибаренко. - Россия предоставляет свою позицию, но у них есть свое видение, у нас с Еврокомиссией есть встречные предложения и трактовки. Нет вопросов, которые не имели бы ответов».

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При этом присутствовавший на брифинге советник главы правительства Даниил Лубкивский подчеркнул, что выполнение Соглашения об ассоциации является стратегической задачей правительства. «Соглашение об ассоциации с ЕС должно быть выполнено в полном объеме без исключений и изъятий. Это процесс стратегически важный для Украины. А любые консультации должны иметь исключительно технический характер и не влиять на выбор нашей страны и правительства», - подчеркнул Лубкивский.