ЕС поддерживает идею Украины создать Бюро по расследованию мошенничества

Европейский Союз положительно оценивает намерение Украины создать совместное с ЕС Бюро по расследованию мошенничества.

Об этом, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Брюсселе, сообщил журналистам официальный представитель Евросоюза.

"Эта идея сейчас активно обсуждается. Это будет очень позитивно, если такой офис будет создан. Это также привнесет определенные стандарты в плане борьбы с мошенничеством и злоупотреблением с государственным средствам", - сказал он.

По словам чиновника, вопрос, "когда именно такая операция может начаться", находится в состоянии обсуждения.

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Как сообщалось, Киев обсуждает возможность создать вместе с OLAF (Европейский офис по борьбе с мошенничеством) совместное Бюро расследований.