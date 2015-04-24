«Клуб сыра» инвестировал за полгода 0,7 млн грн в производство новых сортов сыра на замену импорта

Компания «Клуб сыра», входящая в пятерку крупнейших производителей в отрасли, инвестировала 0,7 млн грн в производство новых сортов сыра на замену дорогого импорта. Об этом сообщили в компании. Первая партия новинок, которые разрабатывались полгода, уже поступила в продажу в торговые сети в объеме 12 тонн.

Украина после вступления в ВТО в 2008 году снизила ввозные импортные пошлины. Это привело к значительному увеличению ввоза продукции из других стран, в том числе сыра: с 4 тыс. тонн в 2009 году до 17 тыс. тонн в 2013 году. С начала 2014 года объемы импорта европейских производителей стали падать. Такая же тенденция продолжается и в 2015 году. Основными причинами этого стали: девальвация гривны и введение дополнительной 10-процентной ввозной импортной пошлины на все продукты питания. Как следствие, сократился и импорт качественных сыров, которые раньше были альтернативой отечественной продукции: Гауда, Эдам, Радомер, Тильзитер и других.

В этих условиях «Клуб сыра» направила усилия на разработку новых традиционно высококачественных отечественных сортов сыров для поддержки внутреннего рынка. Ассортимент продукции был дополнен твердыми сырами «Грюнвальд», «Дижонский», «Неаполитанский» и «Сорочинский». «В 2014 году «Клуб сыра» сохранил тенденцию к наращиванию производства. Мы увеличили этот показатель в сравнении с 2013 годом на 11% - до 6,5 тыс. т. Это объясняется независимостью компании от российского рынка сбыта и соответствующей ассортиментной политикой. Прогнозируя процесс снижения импорта сыра, мы стали выпускать качественную альтернативу европейским сырам под брендом «Мировые традиции». Мы принципиально не вводим в свой ассортимент сырные продукты, которые дешевле сыров. Эта ниша временна. Постепенно потребители переходят на качественную продукцию, где нет места сырным продуктам», — подчеркнул Максим Рылик, исполнительный директор ООО «Клуб Сыра».

ООО «Клуб сыра» входит в пятерку лидеров на рынке твердых сычужных сыров Украины. В компании работают свыше 800 человек. Основные производственные мощности находятся в г. Канев Черкасской области.